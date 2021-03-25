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19:23, 25 марта 2021 года В орловском горсовете разгорелись страсти. Обсуждали стоимость проезда в общественном транспорте Народные избранники обсуждали вопрос весьма жарко, едва не дошло до рукоприкладства. Но решение принято: стоимость поездки при оплате картой будет составлять 20 рублей, наличными - 23. Улучшит ли это качество обслуживания, разбирался корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.





Всё смешалось в доме на Пролетарской горе: слово, люди, регламент. Последний, кстати, и послужил причиной парализации работы горсовета депутатами «Справедливой России». Народные избранники сочли, что им не дали до конца высказать свою позицию по вопросу повышения стоимости проезда в общественном транспорте.



Руслан Перелыгин, депутат Орловского городского Совета народных депутатов: «В 18-м году я с сыном попал в аварию, из-за того что водитель маршрутки трое суток работал».

Казалось, за возможность высказаться народные избранники готовы перейти в партер. Депутаты Строев и Рыбаков выхватывали друг у друга микрофон. Виной всему стало предложение, которое горсовет, несмотря на все разногласия, принял.



Михаил Кузнецов, заместитель начальника финансово-экономического управления администрации г. Орла: «Внесенным проектом-решением предлагается согласовать тариф на разовый проезд в общественном транспорте в размере 20 рублей при безналичном способе оплаты, 23 рубля - при оплате наличными денежными средствами».

Обсуждение вопроса вышло за стены дома на Пролетарской горе ещё до сессии. Всех её участников встречала орловчанка с простым, но ёмким тезисом: «Нет повышению стоимости проезда!». В качестве аргумента женщина приводила повышение цен в магазинах и тяжелую жизнь вообще. С ней согласны и многие опрошенные нами орловцы.



В свою очередь в экономическом обосновании нового тарифа на проезд перевозчики ссылаются на 25%-й рост цен на топливо и 30%-е подорожание самих автобусов. Чиновники городской администрации подкрепили эти утверждения: по их словам с 2018 года МРОТ увеличился на 15%, пенсии - на 17%. Однако те, кому скоро и придётся больше платить за проезд, отмечают, что денег у них в кошельках больше не стало.



Ежедневно в Орле общественным транспортом пользуется около 150 тысяч человек. В то же время у перевозчиков простаивают около сотни автобусов. Потому что некого посадить за руль. От этого и все проблемы, на которые жалуются орловцы: нарушение графиков движения, малое количество автобусов на линии по выходным, сбои в работе по вечерам.



Игорь Бортников, перевозчик: «Транспорт практически у всех перевозчиков новый. А с водителями - нехватка. Наши водители уезжают работать в другие регионы. Повысив стоимость проезда, я думаю, мы сможем вернуть и привлечь водителей к этой работе. Соответственно улучшится работа в вечернее время и всё остальное».

Вадим Ничипоров, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Для того чтобы автобус работал 30 дней в месяц, необходимо иметь, как минимум, двух водителей. Контроль - и утром и вечером - постоянно есть. И по системе ГЛОНАСС, и выезжаем на проверки по утрам, смотрим наполняемость автобуса, где что нужно изменить, где нужно какие-то моменты добавить».

Платить за проезд в орловском общественном транспорте 20 рублей картой и 23 рубля наличными орловцы начнут уже в мае.





Антон Киселёв



