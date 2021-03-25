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21:19, 25 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Горсовет Орла утвердил новый тариф на проезд. С 1 мая 20 рублей - по карте, 23 - наличными. Повысится ли качество пассажирских перевозок в Орле с увеличением тарифа? Позиция властей, обещания перевозчиков и мнения жителей - в «Вестях».



- В регионе наметилась тенденция к снижению заболеваемости ковидом. Прививку от коронавируса сделали больше 34 тысяч орловцев.



- Абстрактно о жизни и себе. Благодаря детским рисункам в Некрасовской школе-интернате появился автомобиль.



- Пожароопасный сезон начался. На Орловщине зарегистрирован первый случай горения сухостоя.



- Они дарят улыбки и создают настроение. Сегодня работники культуры принимают поздравления и заслуженные награды. У них - профессиональный праздник.



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