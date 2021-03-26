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9:27, 26 марта 2021 года

Жителям улицы Игнатова в Орле больше не придется искать пути обхода

Проблему, которая регулярно появлялась вместе с оттепелью и проливными дождями, решают с помощью депутатов, чиновников и дорожников.


Жителям переулка Ягодного и улицы Игнатова на протяжении многих лет приходится искать пути обхода, чтобы попасть в детский сад № 25 или к остановке общественного транспорта. Чтобы преодолеть водную преграду, регулярно появляющуюся при таянии снега или после дождей, приходится надевать резиновые сапоги.

Местные жители с проблемой борются уже не первый год. За это время не раз обращались в соответствующие инстанции. Участок, правда, ремонтировали. Но вот только после очередного дождя - на прежнем месте вновь разливалось «море». Отчаявшись, о проблеме рассказали депутатам своего округа. Те обратились в администрацию города.

Владимир Негин, депутат Орловского городского Совета народных депутатов: «Эта проблема существовала еще с советских времен, все это время жители обращались, но, к сожалению, по ряду причин, возможности ее решить не было. И вот в этом году возможность такая появилась, и работы начались». 

Сейчас жителям неудобства все же еще придется потерпеть. Но - временно.

Юрий Тарасов, начальник производственно-технического отдела МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Требуется прокладка более ста метров канализации с устройством дождеприемных решеток, чтобы отвести воду в центральный коллектор. Проложено порядка 40 метров трубопровода. Работы осложнены большим количеством коммуникаций, еще не оттаявшим грунтом - экскаватору приходится прилагать усилия для выработки грунта».

Чтобы проблему решили окончательно - качество работ возьмут под контроль.

Наталья Прохорова, депутат Орловского областного Совета народных депутатов: «Не будем поднимать асфальт, но среди моих помощников есть те, кто занимается дорогами, ливневками. Поэтому я и Владимир Негин привлечем и своих помощников к приемке данной канализации».

Завершить ремонт здесь планируют к концу мая. И этим летом, как надеются местные жители, им уже не придется демонстрировать чудеса эквилибристики, чтобы дойти до остановки или детского сада.


Юлия Опанасюк
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