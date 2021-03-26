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8:42, 26 марта 2021 года

Все больше орловцев пользуются социальными услугами на дому

В минувшем году её получили 10 564 жителя региона.


Из этой цифры 3 930 человек – орловцы с инвалидностью. Для сравнения, в минувшем году общее число получателе й социальных услуг на дому достигло 9 305 граждан. Сейчас социальные работники могут приходить к таким пациента до 21 раза в месяц – сообщает пресс-служба областного департамента соцзащиты.

Эта помощь оказывается инвалидам, одиноко проживающим пожилым орловцам и супругам, а также инвалидам (независимо от возраста) и ветеранам Великой Отечественной войны. Бесплатно на услугу могут рассчитывать граждане, чей среднедушевой доход равен или ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в области для пенсионеров (а также ветераны Великой Отечественной войны).

Оформить домашние социальные услуги можно в региональных отделениях социального обслуживания. Задать вопросы по теме можно по телефону горячей линии департамента соцзащиты: 8 (486) 633 – 445.


Артём Ежаков
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