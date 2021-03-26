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7:44, 26 марта 2021 года Орловцы могут получить бесплатную консультацию московских онкологов Беседы проходят в онлайн-режиме.





Бесплатные консультации для жителей региона организованы Московским международным онкологическим центром. Беседа со специалистом поможет определиться с тактикой диагностики и лечения новообразования, а также организовать оперативную профильную помощь в медицинской организации.

Запись осуществляется на сайте oncomos.ru. По возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8 (495) 644 – 48 – 02.



Постановка окончательного диагноза, схемы лечения, химиотерапии и прочие процедуры во время бесплатной консультации не предоставляются.





Артём Ежаков



