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9:23, 26 марта 2021 года

Два человека пострадали в тройной аварии под Орлом

ДТП произошло накануне, 25 марта, в 17:15.


По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика МАЗ врезался в полуприцеп попутного МАЗа. Инерция удара вынесла первую фуру на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ниссан Мурано». Пострадал 47-летний водитель легковой иномарки (госпитализирован) и водитель первого МАЗа (после оказания медицинской помощи отпущен). ДТП произошло в районе 381 километра автодороги М-2 «Крым», близ Знаменки.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.

Фото пресс-службы регионального УГИБДД.




Артём Ежаков
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