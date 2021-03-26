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Главная » Новости

9:58, 26 марта 2021 года

Затопленные половодьем низководные мосты в Орловской области освобождены

Тем не менее, в ряде районов сохраняется опасность затопления аналогичных сооружений.


Напомним, что весеннее половодье успело затопить два низководных моста в регионе – переправу близ деревни Тайное и мост около населенного пункта Городище. На сегодняшний день оба моста доступны для передвижения.

Спасатели сообщают о том, что сейчас погода благоприятствует оптимальному течению весеннего половодья на территории региона. Тем не менее, опасность подтопления низководных переправ все ещё сохраняется в ряде районов области: Орловском, Ливенском, Мценском и Новосильском. Также в зоне риска приусадебные участки в Орловском районе. Их может затопить при условии интенсивных осадков и устойчивой плюсовой температуры – сообщает сайт областного ГУ МЧС.

Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС




Артём Ежаков
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