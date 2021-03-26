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11:23, 26 марта 2021 года В Орловской области выявлен 61 случай коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 марта, за последние сутки в Орловской области выявлен 61 случай коронавирусной инфекции (всего – 32 122).



На лечении – 2 194 человека. Накануне выписан 71 орловец (всего – 29 429). Число умерших жителей региона снова осталось на отметке в 499 (накануне в регионе не было зарегистрировано летальных исходов).



Суточная заболеваемость в России – 9 167 (всего – 4 501 859), число выздоровевших – 10 880 (всего – 4 120 161). Общее число летальных исходов – 97 017 (+ 405 случаев за сутки). На лечении – 284 681 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



