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11:40, 26 марта 2021 года

Орловский СК просит граждан помочь в расследовании гибели ливенского младенца

Напомним, что тело новорожденного было найдено 23 марта на мусороперерабатывающем заводе.


Следователи возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Правоохранители просят граждан поделиться информацией о беременных в течение последних 9 месяцев женщинах, которые уже таковыми не являются, но у них отсутствует ребенок.

Контактные данные для обладающих нужной информацией: круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности»: (4862) 59–19–79 или 123 (для набора с аппаратов сотовой связи); 8 (920) 815–6555; 02 или 102 (для набора с аппаратов сотовой связи).



Артём Ежаков
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