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12:14, 26 марта 2021 года Где и как орловские дети смогут отдохнуть в этом году? Сколько стоит путевка в лагерь? Можно ли отдохнуть бесплатно? Как попасть в «Артек? На эти и другие вопросы ответил начальник управления профобразования и воспитательной работы департамента образования Орловской области Алексей Волобуев.





Будут ли в этом году работать летние оздоровительные лагеря? - Мы надеемся, что лагеря будут работать в этом году. По предварительному мониторингу, в 2021 году на территории нашего региона будут функционировать 280 оздоровительных организаций. Из них - два санатория, 11 загородных лагерей и 267 лагерей на базе общеобразовательных организаций - это лагеря с дневным пребыванием. Планируется, что в 2021 году отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 25 тысяч детей. Сколько сегодня стоит смена в детском оздоровительном лагере? И есть ли льготы? - В 2021 году стоимость путевок в загородные лагеря составит 21 тысячу 115 рублей. Стоимость путевок в санатории будет чуть выше и составит 25 тысяч 338 рублей. Есть льготы. Традиционно бесплатные путевки в загородные учреждения могут получить дети-сироты, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети - члены молодежных общественных объединений, а также дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Как можно купить или получить путевку в лагерь? - С 21 марта мы начали прием заявлений от родителей на получение бесплатных путевок в загородные лагеря, подведомственные департаменту образования Орловской области. Эти путевки мы выдаем детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты и дети-инвалиды. Они получают эти путевки без очереди, если они в течение трех лет такие путевки не получали по линии департамента образования. В этом году прием этих заявлений осуществляется в дистанционном формате. На сайт правительства Орловской области есть страница «Отдых и оздоровление детей». Там размещена памятка для родителей, где говорится об условиях получения путевки, документах, которые они должны предоставить. Также там приведен пример заполнения заявления. Есть также перечень профильных смен. Будут ли этим летом работать пришкольные лагеря? - 267 пришкольных лагерей будут функционировать на базе общеобразовательных организаций. Стоимость путевки в эти учреждения будет определяться муниципалитетом. Стоимость питания в пришкольных лагерях должна составлять 185 рублей 69 копеек. Те времена, когда дети в пришкольных лагерях отдыхали бесплатно, уже закончились? - Может быть и бесплатно, если муниципалитет примет такое постановление, что все будет финансироваться за счет муниципального бюджета. Сегодня в муниципальных бюджетах предусмотрено порядка 56,5 миллионов рублей на организацию летнего отдыха и оздоровления детей. Областной бюджет также выделяет деньги на летнюю оздоровительную кампанию. Сколько в этом году выделено на эти цели? - В этом год в областном бюджете на проведение летней оздоровительной кампании запланировано более 45 миллионов рублей. Эти средства предусмотрены на оплату путевок для детей из льготных категорий. Есть также средства на приобретение необходимого оборудования, для проведения текущего ремонта. Кстати, на сегодня эта работа проводится всеми загородными лагерями. Приобретаются также средства дезинфекции, бесконтактные термометры, средства обеззараживания воздуха. Сколько орловских детей смогли отдохнуть в таких лагерях как «Артек» или «Сириус»? И как туда вообще можно попасть? - Традиционно и в «Сириусе», и в «Артеке» отдыхают дети, которые проявили свои способности, то есть одаренные дети. Даже в прошлом году, до начала пандемии, в «Артеке» и в «Смене» смогли отдохнуть 55 человек. Чтобы получить путевку, например, в «Артек», ребят должны разместить на сайте лагеря свое портфолио, а наш региональный оператор, которым является на Дворец пионеров и школьников, просматривает данные портфолио, проверяет их, и впоследствии «Артек» составляет рейтинг претендентов. Соответственно лучшие попадают в список тех, кому будет выделена путевка для отдыха. Затем мы формируем группу и отправляем ее.





Татьяна Тимохина



