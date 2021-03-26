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12:27, 26 марта 2021 года Орловский центр волонтеров отмечает годовщину В конце марта прошлого года молодые орловцы решили помогать тем, кто был вынужден уйти на самоизоляцию в связи с пандемией коронавирусной инфекции.





26 марта в Орле свои двери открыл орловский центр волонтеров. Ребята принимали заявки от пожилых и одиноких людей, от многодетных семей на покупку и доставку лекарств, продуктов, предметов первой необходимости. Помогали оплачивать услуги ЖКХ и даже выгуливали домашних животных. Помощь понадобилась и врачам, поэтому ребята дежурили в больницах и поликлиниках. Работали и в будни, и в праздники. Не было у них и новогодних каникул. 31 декабря и 1 января они были на посту. За прошедший год было доставлено 3,5 тысячи лекарственных наборов, совершено больше 4 тысяч выездов на дом, принято более 20 тысяч звонков. Всего объединилось около 700 молодых людей. Активное участие в волонтерской деятельности принимали и депутаты. Центр продолжает оказывать помощь. Если вам вдруг понадобиться помощь или вы сами хотите присоединиться к добровольцам, позвоните по телефону 55-48-22. Вам ответят, вас услышат и вам помогут.





Юлия Опанасюк



