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12:30, 26 марта 2021 года Распространение коронавируса в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 26 марта.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 18; Орловский район – 7; Сосковский, Ливенский и Краснозоренский – по 4; Новодеревеньковский район и Ливны – по 3; Болховский, Хотынецкий, Дмитровский, Малоархангельский и Верховский – по 2; Урицкий, Шаблыкинский, Кромской, Троснянский, Покровский, Должанский, Залегощенский и Корсаковский – по 1.



По сообщению регионального оперативного штаба, накануне заразился 61 житель региона, выздоровел – 71. Число погибших осталось на отметке в 499 (летальных исходов вчера не регистрировалось).



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



