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12:45, 26 марта 2021 года Кукла Веснянка поможет приблизить весну В это верили наши предки, это захотели проверить юные читатели орловской библиотеки имени Пришвина.





В детском отделе областной библиотеки имени Пришвина уже и зиму провожали – Масленицу сжигали и весну закликали, и выставку книг об этом прекрасном времени года организовали, а весны все нет и нет. Вот и решили смастерить куклу Веснянку. Татьяна Шестопалова, заведующая отделом областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина: «Куколку Веснянку делали молодые девушки и дарили своим родным и близким. Куклы делали красивыми и яркими, как сама весна». Для куклы нужны несколько лоскутков яркой ткани, кусочек ваты, нитки и несложные манипуляции с ними. Главное - хорошее настроение и вера в то, что эта кукла принесет не только весну, но и удачу. Кстати, последние пару дней в Орловской области солнце светит ярко, так что Веснянка, похоже, работает. Кстати, по словам руководителя орловского гидрометцентра весну этого года запоздавшей назвать нельзя. Для нашей местности эта среднестатистическая погода марта. Предыдущие теплые вёсны, напротив, были аномальными. Валерий Селихов, начальник Орловского ЦГМС: «На сегодняшний день наша область находится в восточной части европейского антициклона, центр которого находится ориентировочно над Мадридом. Мы ожидаем, что погодные условия не будут иметь каких-то резких колебаний. Температура в ночные часы в ближайшие трое суток будет от минус трех до плюс двух градусов, в дневные часы ожидается пять-десять градусов тепла». Ну а после выходных температура воздуха даже ночью должна быть не ниже нуля. А значит скоро последний снег растает и у растений начнется сокодвижение - главный признак наступления природной весны.





Татьяна Тимохина



