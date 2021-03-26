пятница 26.03.2021 14:48:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:45, 26 марта 2021 года

Кукла Веснянка поможет приблизить весну

В это верили наши предки, это захотели проверить юные читатели орловской библиотеки имени Пришвина.


В детском отделе областной библиотеки имени Пришвина уже и зиму провожали – Масленицу сжигали и весну закликали, и выставку книг об этом прекрасном времени года организовали, а весны все нет и нет. Вот и решили смастерить куклу Веснянку.
 
Татьяна Шестопалова, заведующая отделом областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина: «Куколку Веснянку делали молодые девушки и дарили своим родным и близким. Куклы делали красивыми и яркими, как сама весна».
 
Для куклы нужны несколько лоскутков яркой ткани, кусочек ваты, нитки и несложные манипуляции с ними. Главное - хорошее настроение и вера в то, что эта кукла принесет не только весну, но и удачу. 
 
Кстати, последние пару дней в Орловской области солнце светит ярко, так что Веснянка, похоже, работает.
 
Кстати, по словам руководителя орловского гидрометцентра весну этого года запоздавшей назвать нельзя. Для нашей местности эта среднестатистическая погода марта. Предыдущие теплые вёсны, напротив, были аномальными.
 
Валерий Селихов, начальник Орловского ЦГМС: «На сегодняшний день наша область находится в восточной части европейского антициклона, центр которого находится ориентировочно над Мадридом. Мы ожидаем, что погодные условия не будут иметь каких-то резких колебаний. Температура в ночные часы в ближайшие трое суток будет от минус трех до плюс двух градусов, в дневные часы ожидается пять-десять градусов тепла».
 
Ну а после выходных температура воздуха даже ночью должна быть не ниже нуля. А значит скоро последний снег растает и у растений начнется сокодвижение - главный признак наступления природной весны.



Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.