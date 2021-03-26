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13:40, 26 марта 2021 года

В Орле можно увидеть портреты поэтов-дипломатов

Выставка открылась в музее Тургенева.


Выставка, открывшаяся в музее Тургенева, посвящена русским поэтам и писателям, которые в разные годы состояли на дипломатической службе. Это совместный проект Государственного музея-заповедника Овстуг и Орловского объединенного литературного музея.
 
На дипломатическую службу отбирали самых образованных, ярких интеллектуалов. Поэты Полонский, Майков, Толстой, Пушкин состояли в коллегии иностранных дел. А Федор Тютчев, в совершенстве владевший шестью языками, был причислен к российской дипломатической миссии в Мюнхене, когда ему исполнился только 21 год.
 
Галина Павлова, старший научный сотрудник объединенного литературного музея И.С. Тургенева: «Здесь подобралась такая компания поэтов-дипломатов, представлено 16 биографий людей, работавших в организации, которая сейчас называется Министерство иностранных дел, когда-то это был Посольский приказ».
 
Всем известны фамилии Горчакова, Грибоедова, Кюхельбекера, которые, посвятив свою жизнь выполнению дипломатических миссий, оставили после себя и литературное наследие. Портреты дипломатов сопровождают исторические справки и документы, которые предоставил мемориальный музей Тютчева в Овстуге.



Эва Стасюлевич
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