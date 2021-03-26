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14:43, 26 марта 2021 года

Орловцы превысили прошлогодний показатель сдачи незарегистрированного оружия

С начала года прошло всего около трех месяцев.


Недавно росгвардейцам принесли уже тринадцатое с начала года незарегистрированное оружие. «Чертовой дюжиной» стало иностранное двуствольное ружье 16 калибра. Это в полтора раза больше, чем сдали в прошлом году. Оружие принес правоохранителям орловец Владимир Жихарев. Он отдает уже третье по счету ружье – оно, как и два до этого, принадлежало его отцу-охотнику.

Владимир Жихарев, житель г. Орла: «Заехал в гараж, который принадлежал отцу, членские взносы оплатить. Зашёл туда и заинтересовался металлическим ящиком, который там стоял закрытый. Я его вскрыл и обнаружил это оружие. Обратился сразу в Росгвардию, там рассказали, как поступить, проверили, оказалось, что оно незарегистрированное».

Теперь ружьё, найденное сыном охотника в гараже, отправят на экспертизу – там проверят боеспособность оружия. После этого специальная комиссия определит сумму вознаграждения за сдачу оружия.

Дмитрий Камалян, старший инспектор ОЛРР по г. Орлу Управления Росгвардии по Орловской области: «В оружие проверяется номер, калибр и его марка. Все эти показатели должны соответствовать одному номеру. Цевьё, ствол и приклад должны иметь один номер».

В Росгвардии связывают полуторное увеличение сдачи незарегистрированного оружия с троекратным увеличением вознаграждения, которое произошло с 1 января. За добровольное избавление от огнестрельного можно получить от 8 до 15 тысяч рублей. За газовое – около 5 тысяч.


Антон Киселёв
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