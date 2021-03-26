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15:09, 26 марта 2021 года В Орле начали прививать работников общепита В одном из ресторанов областного центра побывала мобильная бригада медиков и съемочная группа ГТРК «Орел».





В Орловской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На сегодня первый компонент «Спутника V» получили более 33 тысяч человек, а завершили вакцинацию почти 23 тысячи. Всего с начала прививочной кампании в область поступило более 40 тысяч доз. К массовой вакцинации присоединились и работники общепита.



В одном из ресторанов города говорят, что уже привыкли защищаться от болезней организованно. Осенью всем коллективом привились от гриппа и пневмококка. Теперь - от ковида. Прививаются осознанно и добровольно.



Меры безопасности в этом ресторане соблюдаются строго. По словам директора, за весь период пандемии ковидом переболел только один сотрудник.



Олег Амелин, директор ресторанного комплекса: «У нас везде стоят обеззараживатели, антисептики. Плюс - мы проводим кварцевание помещений, как в больницах это делают, у нас есть службы, которые кварцуют помещение по ночам».

Теперь успех закрепит и вакцинация. Врач выездной бригады перед прививкой проверил состояние здоровья сотрудников ресторана. Отмечает: как правило, вакцина переносится хорошо.



Татьяна Мосенцева, и.о. заведующей профилактического отделения поликлиники № 3 г. Орла: «Уже три месяца мы вакцинируем, многие повторно пришли к нам. Никаких жалоб среди пациентов - возрастных и с очень серьезными хроническими заболеваниями - мы не отмечали».

Выездная вакцинация уже проведена на предприятиях промышленности, торговли и сейчас присоединился общепит. Всего привито более 3 тысяч человек, и это только начало, - говорит руководитель ведомственного департамента Максим Петров.



Максим Петров, и.о. руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области: «Цель у нас общая, единая, это создание «зеленых» предприятий, где 100% коллектива уже привито, и таким образом могут не опасаться третьих, четвертых или пятых волн и продолжать свою работу».

Активно идет вакцинация и в прививочных пунктах региона. Всего в Орловской области планируется привить 350 тысяч человек.





Елена Литинская



