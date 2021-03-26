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15:39, 26 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 61 случай инфицирования за сутки. Коронавирус сдает позиции, а вакцинация набирает обороты.



- Сегодня годовщина образования орловского волонтерского центра.



- Как в орловской библиотеке зазывают тепло? Народные приметы и прогнозы синоптиков на эти выходные - в нашем эфире.



- Путь свободен. Оба подтопленных моста освободились от воды.



- Нарисовали на машину. Как искусство помогает воспитанникам школы-интерната.



- Поэты-дипломаты. Портреты, справки и документы - на выставке в музее Тургенева.



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