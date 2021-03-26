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15:44, 26 марта 2021 года «Пальма» продолжает покорять сердца орловских зрителей Эта трогательная лента не только о том, что мы в ответе за тех, кого приручили, а еще и о конфликте «отцов и детей». Как принимают картину орловские зрители, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





Небо, самолёт, собака. Главная героиня картины - овчарка Пальма. Фильм основан на реальных событиях. В 70-е годы в аэропорту Внуково произошла история, всколыхнувшая едва ли не весь Советский Союз. Хозяин улетел за границу, животное в самолет не пустили. Два года она безошибочно определяла на слух самолет ИЛ-18 и терпеливо ждала, что за ней вернутся.



В реальной жизни Пальма хозяина не дождалась. Подарить этой истории счастливый финал решил режиссер Александр Домогаров-младший. Сначала собаке даже снилась заветная встреча. Потом она произошла наяву.



Заменил блудного хозяина, да и вообще стал для Пальмы настоящим ангелом-хранителем девятилетний Коля. У него в жизни тоже сложный период - мальчик потерял маму и вынужден жить с отцом-лётчиком, который раньше его не воспитывал. Отношения с папой, который пропадает на работе, не ладятся, и утешение ребенок находит в общении с собакой. Эти двое протянули друг другу руку и лапу помощи.



Эта история про то, что «человек - собаке друг», но иногда, к сожалению, - и предатель. Четвероногие обнажают человеческие пороки, а других людей, напротив, показывают с лучшей стороны. Фильм будет понятен и полезен и детям, и взрослым. Во время школьных каникул можно пойти на него всей семьей. «Пальма» в прокате во всех орловских кинотеатрах.





Юлия Сабельникова



