В Орле отменили транспортный налог на электрокары

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Мы понимаем, что в настоящее время данные поправки не заставят жителей региона отказаться от бензиновых машин в пользу электрических. По одной даже причине – неразвитость соответствующей инфраструктуры. Это, скорее, документ на будущее. Сегодня мы предусматриваем хороший бонус для жителей региона, которые пересядут на экологически чистые авто. Ведь автомобили с электрическими двигателями не наносят вреда окружающей среде, являются одним из самых перспективных экологически чистых видов транспорта».