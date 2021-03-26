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15:47, 26 марта 2021 года В Орле отменили транспортный налог на электрокары Соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии областного совета и распространяется на весь регион.





Согласно утвержденным поправкам местного закона «О транспортном налоге», владельцы электроавтомобилей в Орловской области освобождаются от уплаты последнего в полном объеме – сообщает сайт облсовета.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Мы понимаем, что в настоящее время данные поправки не заставят жителей региона отказаться от бензиновых машин в пользу электрических. По одной даже причине – неразвитость соответствующей инфраструктуры. Это, скорее, документ на будущее. Сегодня мы предусматриваем хороший бонус для жителей региона, которые пересядут на экологически чистые авто. Ведь автомобили с электрическими двигателями не наносят вреда окружающей среде, являются одним из самых перспективных экологически чистых видов транспорта».





Артём Ежаков



