Орловских врачей могут отправить в санатории за федеральный счет

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «В 2020 году Россия столкнулась с угрозой мирового масштаба – новой коронавирусной инфекцией. Стоя живым щитом на борьбе с опасным вирусом, наши медицинские работники сами заболевали опасной инфекцией, некоторые по нескольку раз. В связи с актуальностью проблемы и ограниченностью большинства региональных бюджетов мы обращаемся в федеральный центр с просьбой о предоставлении мер социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения санаторно-курортным лечением за счёт средств федерального бюджета. Лично я убеждён, что решение данного вопроса на федеральном уровне может стать качественной и полноценной социальной поддержкой данной категории лиц».