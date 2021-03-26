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16:20, 26 марта 2021 года Орловских врачей могут отправить в санатории за федеральный счет Соответствующее предложение было единогласно поддержано на сегодняшней сессии областного совета.





Инициатива принадлежит депутату Юлии Мальфановой. Она предложила отправить обращение в Государственную Думу и Правительство РФ с целью получить для врачей бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. Сейчас подобная льгота предоставляется из средств регионального бюджета – сообщает сайт облсовета.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «В 2020 году Россия столкнулась с угрозой мирового масштаба – новой коронавирусной инфекцией. Стоя живым щитом на борьбе с опасным вирусом, наши медицинские работники сами заболевали опасной инфекцией, некоторые по нескольку раз. В связи с актуальностью проблемы и ограниченностью большинства региональных бюджетов мы обращаемся в федеральный центр с просьбой о предоставлении мер социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения санаторно-курортным лечением за счёт средств федерального бюджета. Лично я убеждён, что решение данного вопроса на федеральном уровне может стать качественной и полноценной социальной поддержкой данной категории лиц».





Артём Ежаков



