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16:35, 26 марта 2021 года

Паршин сменит Левина на должности главы орловской КСП

Об этом стало известно на сегодняшней сессии областного совета народных депутатов.


Напомним, что Иван Левин был главным аудитором Орловской области пять лет – срок его полномочий заканчивается пятого апреля. Уже на следующий день региональную Контрольно-счетную палату возглавит Константин Паршин. Его кандидатура была предложена губернатором Орловской области Андреем Клычковым. На данный момент Паршин возглавляет главное контрольное управление губернатора и председателя регионального правительства – сообщает сайт облсовета.

После сложения действующих полномочий Иван Левин займет пост советника по финансово-экономическим вопросам в областном совете. Напомним, что в минувшем году после проверок КСП возбудили 8 уголовных дел.

Фото пресс-службы Орловского областного Совета народных депутатов


Артём Ежаков
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