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17:46, 26 марта 2021 года Клычков отчитался за жилье для детей-сирот Губернатор Орловской области принял участие в сессии областного совета в минувшую пятницу.





Глава региона сообщил депутатам, что для обеспечения льготников жильем из федерального бюджета в минувшем году было выделено свыше 68 миллионов рублей. Что касается закупки квартир для детей-сирот и многодетных семей, а также реализации регионального проекта «Ипотека», то для этого из областной казны было привлечено 237 миллионов рублей – в прошлом году эта сумма позволила приобрести 193 жилых помещения для сирот.



Также губернатор озвучил годовые итоги реализации инвестпроекта «Дом Эконом». Проведенные мероприятия в этом направлении позволили передать в собственность Орла 11 жилых помещений, которые передадут сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



