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17:55, 26 марта 2021 года В Орле начали строить многокилометровый водовод Сооружение соединит улицы Авиационная и Генерала Родина.





Работу доверили «Орелводоканалу». Подрядчик уже приступил к подготовительным работам – рабочие начали валить и выкорчевывать деревья, а также разбивать трассу прокладки водовода. Сейчас «Орелводоканал» сваривает для дальнейшей укладки 216 погонных метров труб на перекрестке Карачевского шоссе и улицы Андреева. Общая протяженность водовода составит почти пять с половиной тысяч метров.



Цена водовода – 81 миллион рублей. Сдать сооружение подрядчик должен до конца текущего года. Завершение строительства улучшит качество воды для полутора тысяч орловцев – сообщает сайт регионального информационного портала.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



