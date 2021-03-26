Главная » Новости



18:27, 26 марта 2021 года Сегодня в Орле учились ликвидировать последствия ДТП Участники ведомственных учений деблокировали из повреждённой машины пассажиров и оказали им первую помощь. Соревновались восемь команд.





Старушка «Волга» уже привыкла к испытаниям. Больше 15 лет она выполняет роль тренажёра в учениях МЧС. Чего только не повидала машина на своем веку: ее поджигали, тушили, а детали разбирали и собирали, словно конструктор.



Ежегодные учения по ликвидации ДТП проводят в 1-й пожарно-спасательной части. Одна из главных целей - популяризация работы сотрудника МЧС и пожарно-прикладного спорта.



Руслан Андреев, заместитель начальника управления пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Целью данных соревнований было проверить умения и навыки владения гидравлическим инструментом по спасению пострадавших в ДТП».

По легенде автомобильная авария произошла на выезде из пожарной части. В машине - два человека, без помощи спасателей им не выбраться. После деблокировки сотрудники оказывают пострадавшим первую помощь.



Михаил Локтев, заместитель начальника областной поисково-спасательной службы: «Соревнования проходят уже 10 лет. И если раньше была задача научить пожарных, то сейчас работать они умеют, а мы смотрим уже на нюансы: правильность выполнения работы, владение инструментом».

Восемь команд из Орла, Ливен и Мценска боролись за звание лучшей. Первой свои силы показала пожарная часть музея-заповедника «Спасское-Лутовиново». В обычные дни они - на страже спокойной работы усадьбы Тургенева. Сегодня боевая четверка спасает условных пострадавших.



Учения признаны успешными. Победу одержала команда пожарно-спасательной части №1 города Орла. Переходящий кубок теперь у нее.





Юлия Сабельникова



