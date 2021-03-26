пятница 26.03.2021 22:04:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:50, 26 марта 2021 года

Андрей Клычков выступил в Орловском облсовете. Депутатам понравилось не всё

На мартовской сессии прозвучали отчёты законодательного и исполнительного органов власти.


Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил на заседании Орловского областного Совета народных депутатов с ежегодным отчетом о деятельности правительства региона. Как отметил глава региона, «это был период серьезных испытаний для всей системы регионального управления, для экономики, социальной сферы и всех жителей области». Тем не менее:

- 193 квартиры - для сирот;
- Больше четверти миллиарда - на поддержку малого и среднего бизнеса;
- 55 миллиардов инвестиций.
- Рекордный урожай зерновых и зернобобовых
-1 миллиард 700 миллионов рублей на развития всего регионального агропромышленного комплекса.

Это лишь малая часть того, о чём доложил губернатор депутатам облсовета. И, конечно, шла речь о борьбе с пандемией, которая обнажила проблемные точки развития региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это конечно касается здравоохранения, образования, социальной политики, спорта, культуры. Отрадно, что за 20 год нам, вместе с депутатским корпусом и жителями области удалось существенно увеличить объёмы финансирования и объём проделанных работ за 20 год, несмотря на все ограничения».

Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ: «Импонировало то, что они успешно решают вопросы, связанные с инвестициями. Возьмём Мценск. Территория опережающего социально-экономического развития. Они увеличили инвестиции в разы. Люди получили заработную плату, дополнительные рабочие места - это конкретные примеры работы правительства».

Но депутаты облсовета всё же высокой оценки прошлогодней работе правительства не дали. Многие социально-значимые сферы по-прежнему требуют усилий чиновников. Необходимо ликвидировать безработицу, повышать заработную плату, решить проблемы жителей аварийных домов и обманутых дольщиков, улучшать качество оказания медицинских услуг, продолжать поддержку социально незащищенных слоев населения.

В то же время только по госпрограмме «Социальной поддержки» почти полумиллиону орловцев была оказана помощь на 8 миллиардов рублей.

На сессии депутаты ознакомились и с отчётом председателя облсовета. Региональный законодательный орган собирался для заседаний в 2020 году 14 раз. Принято 123 областных закона и 99 поправок.

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Мы понимаем, что в пандемию необходимо было поддержать население, особенно многодетных семей, детей-сирот. Эти законопроекты позволили удержать социально-экономическую ситуацию – стабильную».

На мартовской сессии произошла и замена в структуре облсовета - избран новый председатель контрольно-счётной палаты. Им стал Константин Паршин. Ранее он возглавлял главное контрольное управление губернатора. Нынешний руководитель КСП перейдёт на должность советника председателя облсовета по финансово-экономическим вопросам.


Антон Киселёв
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.