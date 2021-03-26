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18:50, 26 марта 2021 года Андрей Клычков выступил в Орловском облсовете. Депутатам понравилось не всё На мартовской сессии прозвучали отчёты законодательного и исполнительного органов власти.





Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил на заседании Орловского областного Совета народных депутатов с ежегодным отчетом о деятельности правительства региона. Как отметил глава региона, «это был период серьезных испытаний для всей системы регионального управления, для экономики, социальной сферы и всех жителей области». Тем не менее:



- 193 квартиры - для сирот;

- Больше четверти миллиарда - на поддержку малого и среднего бизнеса;

- 55 миллиардов инвестиций.

- Рекордный урожай зерновых и зернобобовых

-1 миллиард 700 миллионов рублей на развития всего регионального агропромышленного комплекса.



Это лишь малая часть того, о чём доложил губернатор депутатам облсовета. И, конечно, шла речь о борьбе с пандемией, которая обнажила проблемные точки развития региона.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это конечно касается здравоохранения, образования, социальной политики, спорта, культуры. Отрадно, что за 20 год нам, вместе с депутатским корпусом и жителями области удалось существенно увеличить объёмы финансирования и объём проделанных работ за 20 год, несмотря на все ограничения».

Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ: «Импонировало то, что они успешно решают вопросы, связанные с инвестициями. Возьмём Мценск. Территория опережающего социально-экономического развития. Они увеличили инвестиции в разы. Люди получили заработную плату, дополнительные рабочие места - это конкретные примеры работы правительства».

Но депутаты облсовета всё же высокой оценки прошлогодней работе правительства не дали. Многие социально-значимые сферы по-прежнему требуют усилий чиновников. Необходимо ликвидировать безработицу, повышать заработную плату, решить проблемы жителей аварийных домов и обманутых дольщиков, улучшать качество оказания медицинских услуг, продолжать поддержку социально незащищенных слоев населения.



В то же время только по госпрограмме «Социальной поддержки» почти полумиллиону орловцев была оказана помощь на 8 миллиардов рублей.



На сессии депутаты ознакомились и с отчётом председателя облсовета. Региональный законодательный орган собирался для заседаний в 2020 году 14 раз. Принято 123 областных закона и 99 поправок.



Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Мы понимаем, что в пандемию необходимо было поддержать население, особенно многодетных семей, детей-сирот. Эти законопроекты позволили удержать социально-экономическую ситуацию – стабильную».

На мартовской сессии произошла и замена в структуре облсовета - избран новый председатель контрольно-счётной палаты. Им стал Константин Паршин. Ранее он возглавлял главное контрольное управление губернатора. Нынешний руководитель КСП перейдёт на должность советника председателя облсовета по финансово-экономическим вопросам.





Антон Киселёв



