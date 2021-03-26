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18:59, 26 марта 2021 года Ольга Пилипенко подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» Регистрация кандидатов на предварительное голосование продолжается.





Сегодня депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». В процедуре могут принять участие не только партийцы, но беспартийные представители общественных организаций, различных сфер экономики, волонтёры, ярко проявившие себя в период пандемии коронавируса.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «В первую очередь нацелены на то, чтобы наши жители приняли участие в этом предварительном голосовании и оказали доверие тому человеку, которого бы они хотели видеть в качестве представителя Орловской области в Государственной Думе».





Мария Семак



