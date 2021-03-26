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21:20, 26 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в орловском ресторане сказали коронавирусу «нет».

Вакцинируются добровольно.



- Уроки 2020-го. Сегодня главы законодательной и исполнительной власти региона отчитались перед депутатами.



- Тушили и разрезали машину, спасали людей. Мы знаем, кто стал лучшим в учениях МЧС.



- Семейный фильм о любви, предательстве и дружбе. «Пальма» - в лидерах проката.



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