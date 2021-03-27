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7:41, 27 марта 2021 года В Орле показали «Дом, где все кувырком» Сегодня - Международный день театра. Свой профессиональный праздник, как и положено, артисты встречают на сцене. В «Свободном пространстве» показали премьеру. «Дом, где все кувырком» - комедия положений, на сцене - сплошная неразбериха и путаница, которую сопровождает музыкальный квартет.





Ни хозяин, ни жильцы, ни визитеры этого дома абсолютно друг друга не понимают, и с самого начала запускается длинная цепочка путаницы, где одних героев принимают за других. А виновата во всем любопытная соседка-писательница. Подглядывая за соседями, она делает неправильные выводы, и в доме закручивается комедия положений и настоящий скандал.



Комедия испанского автора Портеса напоминает шумную корриду, где все нападают друг на друга, размахивают оружием, ссорятся, еще не успев выяснить, в чем же дело. Весь этот красочный дебош, сопровождает живая музыка и на сцене все время квартет усатых музыкантов, которые играют арт-рок.



Сергей Гриненко, актёр, заведующий музыкальной частью театра "Свободное пространство": «Темперамент этой музыки и совершенно неожиданные нюансы и мелочи, которые заложены в этой музыке, абсолютно ложатся на партитуру спектакля».

Сергей Пузырёв, режиссёр спектакля: «Много музыки, много экспрессивной актерской игры, художественно решено очень небытово, поэтому, мне кажется, это очень художественный продукт, театральный, мне кажется, будет зрелищно».

Премьеру спектакля показали накануне международного дня театра. Это подарок зрителям, которые любят забавные, незатейливые истории, про то, как из благих намерений может получиться веселое чёрт-те что.





Эва Стасюлевич



