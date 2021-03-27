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Главная » Новости

8:44, 27 марта 2021 года

Посещение «Орловского полесья» станет платным

Цена – 150 рублей с человека.


Оплата пребывания в национальном парке начнется с 1 апреля. Купить посещение можно через систему быстрых платежей по QR-коду через мобильное приложение «Сбербанка» или наличными средствами.

Платный доступ на территорию «Орловского полесья» обусловлен постановлением Правительства РФ от 13.07.2020 г. № 1039 и приказом Минприроды России от 9.09.2020 г. № 667 – сообщает сайт национального парка.

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Артём Ежаков
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