Малкин поторопил сыщиков с расследованием тяжкого преступления

|
|
|Главная » Новости
9:46, 27 марта 2021 года
Малкин поторопил сыщиков с расследованием тяжкого преступленияПрокурор Орловской области поручил активизировать работу над уголовным делом об открытом хищении имущества с применением насилия.
Недавно региональный прокурор Владислав Малкин провел личный прием граждан. Там ему поступила жалоба от орловца – расследование уголовного дела, возбужденного ещё в 2019 году, в котором мужчина является потерпевшим, затянулось. Заявитель пожаловался на длительную волокиту и отсутствие законного процессуального решения.
После обращения орловца, прокуратура добилась активизации расследования. Были выполнены дополнительные следственные и процессуальные действия, один из подозреваемых задержан – сообщает сайт областной прокуратуры.
Артём Ежаков