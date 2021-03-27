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Главная » Новости

5:47, 27 марта 2021 года

Безналичный расчет все более популярен у орловцев

В минувшем году жители региона потратили с карт 105 миллиардов рублей.


Соответственно подскочило и количество выданных карт – в минувшем году их выдали на 7% больше, чем в позапрошлом году. На треть увеличилась выдача платежных средств системы «Мир» – столько составляет их объем в общей системе банковских карт региона.

Учитывая тенденцию, растет и число терминалов для безналичной оплаты. Так, в минувшем году их количество увеличилось на 35%, сообщает пресс-служба областного отделения Центробанка.


Артём Ежаков
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