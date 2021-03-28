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8:49, 28 марта 2021 года Орел принял Чемпионат России по армрестлингу Турнир стал третьим в списке больших соревнований по этому виду спорта, который принял наш город. За минувший месяц областной центр принял Первенство России, а также национальный турнир среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.





Чемпионат России по армрестлингу считается одним из самых сильных в мире. Выиграть его очень престижно. В Орел на Чемпионат России по армрестлингу приехали спортсмены из 49 регионов страны. География турнира обширна: от Владивостока до Северной Осетии.



Обладатели золота и серебра Чемпионата России по армрестлингу получат прямые путевки в сборную страны для участия в европейских и мировых турниров. Бронзовым призерам предстоит дополнительный отбор.





Анастасия Дорохова



