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9:50, 28 марта 2021 года Свыше тысячи орловских аграриев вакцинировались от коронавируса Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба в минувший четверг.





Как заявил глава регионального департамента сельского хозяйства Александр Шалимов, по состоянию на четверг, 25 марта, в Орловской области прошли вакцинацию 1 111 сотрудников агропромышленных предприятий.



Также продолжается разъяснительная работа по части вакцинации и соблюдения противоэпидемиологических требований. Организации АПК работают штатно – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



