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7:51, 28 марта 2021 года Красная книга Орловской области готовится к переизданию Несколько лет ученые кропотливо собирали материалы. Работы находятся на завершающей стадии - тираж обещают выпустить к сентябрю. Какие виды животных, растений и грибов исчезнут со страниц Красной книги, а какие появятся - в сюжете корреспондента ГТРК «Орел» Юлии Сабельниковой.





Красную книгу Орловской области в ближайшее время ждет преобразование. Несколько лет орловские ученые собирали и обобщали информацию о редких видах животных, растений и грибах. Обновленную версию готовятся представить в сентябре этого года. Дизайн останется неизменным: красная обложка с золотыми буквами. А вот содержание - скорректируют. Например, со страниц книги «улетит» дрофа. Раньше лето она проводила в Колпнянском районе. Теперь ареал обитания сместился в соседнюю Курскую область. И это не единственная мигрантка.



Виктор Тимаков, младший научный сотрудник Орловского краеведческого музея: «В связи со сменой экологии идет уменьшение ареала обитания животных. Человеческий фактор так же играет роль: то есть распашка полей. Нужно создавать больше заповедников и заказников, чтобы охранять наши виды животных».

Среди тех, кого охраняют и оберегают, - черный аист. Птица для Орловщины - редкая.



Денис Свиридов, главный специалист управления экологического надзора и природопользования «Мы стараемся их привлечь. Есть вероятность, что он будет увеличивать свою гнездовую популяцию, в то же время естественного гнезда на территории Орловской области мы до сих пор не нашли».

Дрофа, тушканчик, вертлявая камышовка и другие. 12 видов представителей животного мира исключат из нового регионального издания. Однако запишут и новые «имена».



Денис Свиридов, главный специалист управления экологического надзора и природопользования: «Появились, например, некоторые виды куликов, которые до этого были в приложении. Теперь они в основном составе. Перечень исчезающих видов увеличился. Это глобальная для всего мира проблема. К сожалению, видов становится все меньше и меньше, а угрожаемых видов - все больше и больше».

Красная книга - это самый настоящий инструмент для охраны природы. У людей, ее изучивших, вряд ли поднимется рука сорвать редкий цветок или устроить охоту на зубра. Новое издание выйдет тиражом в тысячу экземпляров. Большинство из них отправятся в библиотеки, школы и вузы.





Юлия Сабельникова



