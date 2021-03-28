воскресенье 28.03.2021 12:07:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

7:51, 28 марта 2021 года

Красная книга Орловской области готовится к переизданию

Несколько лет ученые кропотливо собирали материалы. Работы находятся на завершающей стадии - тираж обещают выпустить к сентябрю. Какие виды животных, растений и грибов исчезнут со страниц Красной книги, а какие появятся - в сюжете корреспондента ГТРК «Орел» Юлии Сабельниковой.


Красную книгу Орловской области в ближайшее время ждет преобразование. Несколько лет орловские ученые собирали и обобщали информацию о редких видах животных, растений и грибах. Обновленную версию готовятся представить в сентябре этого года. Дизайн останется неизменным: красная обложка с золотыми буквами. А вот содержание - скорректируют. Например, со страниц книги «улетит» дрофа. Раньше лето она проводила в Колпнянском районе. Теперь ареал обитания сместился в соседнюю Курскую область. И это не единственная мигрантка.

Виктор Тимаков, младший научный сотрудник Орловского краеведческого музея: «В связи со сменой экологии идет уменьшение ареала обитания животных. Человеческий фактор так же играет роль: то есть распашка полей. Нужно создавать больше заповедников и заказников, чтобы охранять наши виды животных».

Среди тех, кого охраняют и оберегают, - черный аист. Птица для Орловщины - редкая.

Денис Свиридов, главный специалист управления экологического надзора и природопользования «Мы стараемся их привлечь. Есть вероятность, что он будет увеличивать свою гнездовую популяцию, в то же время естественного гнезда на территории Орловской области мы до сих пор не нашли».

Дрофа, тушканчик, вертлявая камышовка и другие. 12 видов представителей животного мира исключат из нового регионального издания. Однако запишут и новые «имена».

Денис Свиридов, главный специалист управления экологического надзора и природопользования: «Появились, например, некоторые виды куликов, которые до этого были в приложении. Теперь они в основном составе. Перечень исчезающих видов увеличился. Это глобальная для всего мира проблема. К сожалению, видов становится все меньше и меньше, а угрожаемых видов - все больше и больше».

Красная книга - это самый настоящий инструмент для охраны природы. У людей, ее изучивших, вряд ли поднимется рука сорвать редкий цветок или устроить охоту на зубра. Новое издание выйдет тиражом в тысячу экземпляров. Большинство из них отправятся в библиотеки, школы и вузы.


Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.