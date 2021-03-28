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4:53, 28 марта 2021 года

Орловская соцзащита отчиталась о миллиардах

Департаменту была выдана крупная сумма в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Орловской области».


Отчет охватывает весь минувший год. В рамках программы местный департамент социальной защиты освоил более 8 миллиардов рублей. Эта цифра почти на 22% больше аналогичного финансирования в позапрошлом году.

Реализация программы включала в себя 9 направлений, среди которых «Поддержка многодетной семьи», «Развитие условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов», «Доступная среда» и т. д.

Всего в рамках прошлогодней программы социальную помощь получили 463,5 тысячи орловцев – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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