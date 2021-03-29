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7:54, 29 марта 2021 года С 1 апреля у орловцев вырастет пенсия Индексация на 3,4% затронет социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.





Повышение льготы затронет 67 971 орловского пенсионера. Как сообщает сайт регионального информационного портала, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии, также возрастут на 3,4% с 1 апреля 2021 года.





Артём Ежаков



