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8:55, 29 марта 2021 года В этом году из аварийных домов переедут 18 орловских семей Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.





Для этого предусмотрено финансирование в размере 27,9 миллиона рублей, выделенных области согласно решению Фонда содействия реформированию ЖКХ.



Квартиры в новостройках семьи получат по договору социального найма – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



