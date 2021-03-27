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11:11, 27 марта 2021 года 59 орловцев заболели коронавирусом за минувшие сутки В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





27 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 59 новых случаев коронавирусной инфекции (всего – 32 181). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленоновых случаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 2 179 человек. Накануне выписано 74 орловца (всего – 29 503). Число умерших жителей региона снова осталось на отметке в 499 (накануне в регионе не было зарегистрировано летальных исходов). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



