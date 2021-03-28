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11:07, 28 марта 2021 года В Орловской области 62 новых случая коронавирусной инфекции В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





28 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 62 новых случая коронавирусной инфекции (всего – 32 243). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленоновых случая коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 2 170 человек. Накануне выписан 71 орловец (всего – 29 574). Число умерших жителей региона - 499 (накануне в регионе не было зарегистрировано летальных исходов). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



