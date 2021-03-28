Андрей Клычков поздравил победителей соревнований русских подсадных уток

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12:10, 28 марта 2021 года
Андрей Клычков поздравил победителей соревнований русских подсадных утокВ эти выходные Орловщина собрала представителей из разных регионов страны для участия в состязаниях русских подсадных уток на Кубок Губернатора Орловской области, сообщил губернатор в соцсетях.
С самого утра голоса птиц звонко разносились вдоль водной глади, радуя своих владельцев — истинных ценителей и настоящих энтузиастов старинной русской охоты, национального и культурного наследия наших предков, написал Клычков.
Вместе с сыном посетили соревнования, пообщались с участниками, поздравили победителей, обсудили дальнейшие планы. В целом отлично провели время на свежем воздухе.
Фото со страницы Андрея Клычкова «Вконтакте»
Орловское Информбюро