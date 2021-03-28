Андрей Клычков поздравил победителей соревнований русских подсадных уток

В эти выходные Орловщина собрала представителей из разных регионов страны для участия в состязаниях русских подсадных уток на Кубок Губернатора Орловской области, сообщил губернатор в соцсетях.



Вместе с сыном посетили соревнования, пообщались с участниками, поздравили победителей, обсудили дальнейшие планы. В целом отлично провели время на свежем воздухе.



