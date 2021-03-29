понедельник 29.03.2021 16:06:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:08, 29 марта 2021 года

Семилетний ребенок погиб в ДТП под Орлом

Авария произошла 28 марта в 17:35 на 95 километре трассы Орел – Тамбов.


Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и допустил выезд на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Форд Транзит».
 
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Рено», госпитализирован. Пассажир «Рено» - несовершеннолетний мальчик 2014 г.р. - получил травмы, скончался на месте ДТП, до приезда бригады скорой медицинской помощи. 
 
Также пострадала и 26-летняя девушка-пассажир автомобиля «Форд». Ей потребовалась госпитализация.
 
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы один человек погиб.
 
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.