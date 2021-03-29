Семилетний ребенок погиб в ДТП под Орлом

Авария произошла 28 марта в 17:35 на 95 километре трассы Орел – Тамбов.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и допустил выезд на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Форд Транзит».

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Рено», госпитализирован. Пассажир «Рено» - несовершеннолетний мальчик 2014 г.р. - получил травмы, скончался на месте ДТП, до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Также пострадала и 26-летняя девушка-пассажир автомобиля «Форд». Ей потребовалась госпитализация.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы один человек погиб.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области