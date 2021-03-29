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Главная » Новости

10:43, 29 марта 2021 года

В Орле активизировались клещи

Уже зарегистрированы первые случаи укусов клещей.


Мэрия Орла напоминает о правилах профилактики укусов этих членистоногих.
 
Клещи концентрируются вдоль троп и наползают на человека с растительности. Подцепить клеща можно не только на природе, но и в черте города, а значит – отправляясь на прогулку, нужно подготовиться. Главное это закрытая одежда и использование репеллентов. А после прогулки нужно внимательно осматривать свою одежду и себя.
 
Если все-таки клещ вас укусил, то нужно его удалить, предварительно смазав маслом. Удалять можно пальцами или пинцетом: делать это надо под прямым углом к месту укуса, поворачивая клеща вокруг оси. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном.
 
Если самостоятельно удалить клеща не удалось, нужно обратиться в поликлинику.
 
Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в крайнем случае сжечь или залить кипятком). Не следует давить их пальцами, т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в организм человека через слизистые носа, глаз и незначительно поврежденную кожу.
 
После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом.
 
Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке) доставить его в лабораторию.
 
В Орле исследование клещей на зараженность возбудителями проводится в ПЦР лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» по адресу: ул. Карачевская, 56а.
 
Телефоны для справок: 77-07-18, 77-09-36.



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