понедельник 29.03.2021 16:07:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:06, 29 марта 2021 года

Росгвардия отметила пять лет со дня создания ведомства

Современное ведомство по охране правопорядка было создано 5 лет назад по указу президента, однако начинается его история гораздо раньше. О том, как отметили юбилей в Орловской области, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.


Росгвардия - самое молодое ведомство в нашей стране. Однако история создания структуры берет свое начало еще в XIX веке. 210 лет назад графом Комаровским была образована внутренняя стража, ставшая основой для войск правопорядка.
 
В ведомстве несколько подразделений. Задача у всех общая - охрана правопорядка. В преддверии праздника росгвардейцы продемонстрировали свои умения и навыки на плацу, в рамках регионального этапа фестиваля «Открытая Росгвардия». В считанные секунды спецназовцы СОБРа задержали «преступника». Молниеносная реакция, смелость и мужество - спутники росгвардейцев и на учениях, и на боевых заданиях. 
 
За пять лет сотрудники вневедомственной охраны Орловской области пресекли более 5 тысяч административных правонарушений, задержали 70 человек, находящихся в федеральном и региональном розыске. Без личного состава Росгвардии не обходится ни одно массовое мероприятие. Они - всегда на страже безопасности населения.
 
Накануне праздника Управление Росгвардии по Орловской области посетил губернатор Андрей Клычков.
 
Глава региона оценил технический потенциал ведомства, ознакомился с экспозицией комнаты боевой славы войск правопорядка и оставил свою подпись в книге почетных посетителей музея. 
 
За пять лет Росгвардия показала высокий уровень работы. Лучших сотрудников представили к наградам. 



Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.