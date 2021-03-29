Росгвардия отметила пять лет со дня создания ведомства

Современное ведомство по охране правопорядка было создано 5 лет назад по указу президента, однако начинается его история гораздо раньше. О том, как отметили юбилей в Орловской области, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.

Росгвардия - самое молодое ведомство в нашей стране. Однако история создания структуры берет свое начало еще в XIX веке. 210 лет назад графом Комаровским была образована внутренняя стража, ставшая основой для войск правопорядка.

В ведомстве несколько подразделений. Задача у всех общая - охрана правопорядка. В преддверии праздника росгвардейцы продемонстрировали свои умения и навыки на плацу, в рамках регионального этапа фестиваля «Открытая Росгвардия». В считанные секунды спецназовцы СОБРа задержали «преступника». Молниеносная реакция, смелость и мужество - спутники росгвардейцев и на учениях, и на боевых заданиях.

За пять лет сотрудники вневедомственной охраны Орловской области пресекли более 5 тысяч административных правонарушений, задержали 70 человек, находящихся в федеральном и региональном розыске. Без личного состава Росгвардии не обходится ни одно массовое мероприятие. Они - всегда на страже безопасности населения.

Накануне праздника Управление Росгвардии по Орловской области посетил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона оценил технический потенциал ведомства, ознакомился с экспозицией комнаты боевой славы войск правопорядка и оставил свою подпись в книге почетных посетителей музея.

За пять лет Росгвардия показала высокий уровень работы. Лучших сотрудников представили к наградам.