Орел принял всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза маршала Виктора Куликова

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12:12, 29 марта 2021 года
Орел принял всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза маршала Виктора КуликоваСоревнования традиционные, в этом году они проходят шестой раз. В 2021-м году их посвятили еще и тем, кто спасал и спасает наши жизни от коронавируса уже второй год – врачам.
Поддержать идею собрались порядка трех сотен борцов со всей России. Посетили соревнования и ребята из Донецкой Народной Республики.
Открывали спортивный праздник соревнования юношей. Тренеры сборных регионов параллельно выступали здесь еще и судьями.
По итогам соревнований юные спортсмены получили медали и кубки. Обладатели золота в старшей возрастной категории стали претендентами на звание «мастер спорта».
Анастасия Дорохова