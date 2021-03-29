Орел принял всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза маршала Виктора Куликова

Соревнования традиционные, в этом году они проходят шестой раз. В 2021-м году их посвятили еще и тем, кто спасал и спасает наши жизни от коронавируса уже второй год – врачам.

Открывали спортивный праздник соревнования юношей. Тренеры сборных регионов параллельно выступали здесь еще и судьями.

По итогам соревнований юные спортсмены получили медали и кубки. Обладатели золота в старшей возрастной категории стали претендентами на звание «мастер спорта».