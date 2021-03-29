Орловцы приняли участие в новом сезоне «Арт-Профи Форума»

Будущие молодые профессионалы агитировали за свое учебное заведение. Таланты демонстрировали студенты техникумов и колледжей города. Они рассказывали не только о своих умениях, но и делились особенностями учебных учреждений.

Конкурс агитбригад «Каждой профессии слава и честь» на Орловщине проводится с 2008 года, в рамках федеральной программы «Арт-Профи Форум». В этом году в организационный процесс включились и активисты Народного фронта.

Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Принято в практике дать ребенку рукомесло - сначала придет ум в руки, затем придет в голову. И действительно, сейчас много рабочих специальностей, которые востребованы».

Соревновательная форма, в которой проходил праздник агитбригад, - лишь способ придать встрече азарта. Главное для ребят не победа, а участие. В 2021 году победителями оказались хозяева конкурса – учащиеся Орловского техникума путей сообщения. У остальных участников есть шанс взять реванш в следующем году.