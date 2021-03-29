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12:45, 29 марта 2021 года Ежедневно в среднем три орловца становятся жертвами мошенников Как не стать жертвой обмана? Рекомендации полковника полиции Александра Жукова выслушала корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.











Татьяна Тимохина



