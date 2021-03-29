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Главная » Новости

14:21, 29 марта 2021 года

Зимой в Орле пострадали три объекта «БКАД»

В целом состояние отремонтированных в рамках национального проекта дорог признано властями хорошим.


Пресс-служба мэрии Орла сообщает, что на прошлой неделе была проведена проверка объектов, отремонтированных в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За два года на территории Орла было восстановлено 17 таких участков.

Претензии властей возникли к состоянию дороги на улице Старо-Московской, которую в минувшем году ремонтировал ООО «СК «Монолит». Пострадавшее межрельсовое пространство подрядчик обязан восстановить по гарантии.

Кроме этого, незначительно пострадали участки бортовых камней и пешеходных ограждений на улицах Северная и Комсомольская. Эти дефекты также исправят.


Артём Ежаков
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