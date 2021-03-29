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14:21, 29 марта 2021 года Зимой в Орле пострадали три объекта «БКАД» В целом состояние отремонтированных в рамках национального проекта дорог признано властями хорошим.





Пресс-служба мэрии Орла сообщает, что на прошлой неделе была проведена проверка объектов, отремонтированных в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За два года на территории Орла было восстановлено 17 таких участков.



Претензии властей возникли к состоянию дороги на улице Старо-Московской, которую в минувшем году ремонтировал ООО «СК «Монолит». Пострадавшее межрельсовое пространство подрядчик обязан восстановить по гарантии.



Кроме этого, незначительно пострадали участки бортовых камней и пешеходных ограждений на улицах Северная и Комсомольская. Эти дефекты также исправят.





Артём Ежаков



