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15:38, 29 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Спрос превышает предложения? Проблему занятости орловцев обсудили сегодня на совещании в администрации области.



- Как избавиться от незарегистрированного ружья и получить вознаграждение?



- Кто «улетит» со страниц отредактированной Красной книги Орловской области, и какие новые виды птиц и животных появятся?



- В регионе назначена дата субботника. Он пройдет 24 апреля.



- Ливенскому проеподавателю Евгении Кобылкиной предстоит защищать честь региона на всероссийском этапе «Учителя года.



- В борьбе за медали - три сотни борцов. В регионе прошел всероссийский турнир по вольной борьбе.



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