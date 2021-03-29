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14:59, 29 марта 2021 года Пандемия отступает от орловского рынка труда Этот вывод можно сделать, исходя из данных, озвученных на сегодняшнем аппаратном совещании в областном правительстве.





Сегодня уровень безработицы в регионе достиг около 3 тысяч человек – такая же цифра регистрировалась год назад. Её пик пришёлся на август – тогда в очереди на пособие стояли больше 13 тысяч орловцев. С тех пор число соискателей вакансий в области снижается.



Стабилизировать ситуацию удалось благодаря ряду механизмов поддержки населения: проведено 85 ярмарок вакансий, предоставлялись места на общественных оплачиваемых работах, а самозанятые получали субсидии. Также орловцев обучали новым специальностям и помогали переезжать туда, где есть свободные рабочие места.



Кстати, число вакансий сейчас превышает количество безработных. К примеру, на предприятиях обрабатывающей сферы сегодня не хватает 1500 работников, в торговле 1000, столько же в агропромышленном комплексе. А в медицине и соцзащите сегодня 700 свободных рабочих мест.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Наша задача, чтобы рынок был максимально прозрачным, и люди, даже при потере работы, могли её найти, а не только пользоваться мерами поддержки. Вопрос дальнейшего развития этой ситуации должен постоянно быть на контроле».





Антон Киселёв



