Под Орлом подросток провалился в водную ловушку

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15:39, 29 марта 2021 года
Под Орлом подросток провалился в водную ловушкуК счастью, все обошлось благополучно.
Инцидент произошел накануне, около полудня, в деревне Козарь Залегощенского района. 13-летний мальчик провалился в люк с водой и самостоятельно выбраться из западни не смог. С помощью лестницы местные спасатели вызволили юношу и отвезли его домой. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС
Артём Ежаков