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15:39, 29 марта 2021 года Под Орлом подросток провалился в водную ловушку К счастью, все обошлось благополучно.





Инцидент произошел накануне, около полудня, в деревне Козарь Залегощенского района. 13-летний мальчик провалился в люк с водой и самостоятельно выбраться из западни не смог. С помощью лестницы местные спасатели вызволили юношу и отвезли его домой. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.





Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС





Артём Ежаков



